МВД Казахстана усиливает контроль на дорогах после трех крупных смертельных ДТП

Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание — техническому состоянию транспорта и ответственности водителей, подчеркнули в МВД.
Сразу несколько трагедий на трассах произошли за последние дни в Казахстане. 12 сентября 10 человек погибли после того, как микроавтобус вылетел с трассы в Мангистауской области.
В ночь на 13 сентября в Карагандинской области Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Тогда погибли пятеро.
В ночь на 14 сентября в области Жетысу, по предварительным данным, погибли десять человек. Nissan выехал на «встречку» и столкнулся с двумя авто.
Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты.
По каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших.
Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности — эти ошибки убивают, напомнили в МВД.