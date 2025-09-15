Ричмонд
МВД Казахстана усиливает контроль на дорогах после трех крупных смертельных ДТП

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что усиливает меры контроля на дорогах.

Источник: Пресс-служба "КазАвтоЖол"

Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание — техническому состоянию транспорта и ответственности водителей, подчеркнули в МВД.

Сразу несколько трагедий на трассах произошли за последние дни в Казахстане. 12 сентября 10 человек погибли после того, как микроавтобус вылетел с трассы в Мангистауской области.

В ночь на 13 сентября в Карагандинской области Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Тогда погибли пятеро.

В ночь на 14 сентября в области Жетысу, по предварительным данным, погибли десять человек. Nissan выехал на «встречку» и столкнулся с двумя авто.

Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты.

сказал зампредседателя комитета административной полиции Галым Саргулов

По каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших.

Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности — эти ошибки убивают, напомнили в МВД.