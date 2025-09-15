В Челябинске из-за ДТП парализовано движение по Шершневской плотине

На место стянуты все экстренные службы.
Инспекторы ДПС организовали распорядительно-регулировочные действия, однако движение в центр города крайне осложнено.
По информации из соцсетей, столкнулись около 10 автомобилей.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 15 сентября. На месте работают инспекторы ДПС», — прокомментировали в ГАИ.
«Наши силы на месте, но практических мероприятий не проводили», — отметили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
ОБНОВЛЕНИЕ 09:15 На месте происшествия работают три экипажа дорожно-патрульной службы и руководство Госавтоинспекции. Введено реверсивное движение. В ближайшее время последствия ДТП будут устранены.