В Челябинске из-за ДТП парализовано движение по Шершневской плотине

В Челябинске из-за ДТП утром 15 сентября парализовано движение по Шершневской плотине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На место стянуты все экстренные службы.

Инспекторы ДПС организовали распорядительно-регулировочные действия, однако движение в центр города крайне осложнено.

По информации из соцсетей, столкнулись около 10 автомобилей.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 15 сентября. На месте работают инспекторы ДПС», — прокомментировали в ГАИ.

«Наши силы на месте, но практических мероприятий не проводили», — отметили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

ОБНОВЛЕНИЕ 09:15 На месте происшествия работают три экипажа дорожно-патрульной службы и руководство Госавтоинспекции. Введено реверсивное движение. В ближайшее время последствия ДТП будут устранены.