Скончался пострадавший от взрыва газа в Ангарске: подробности ЧП к этому часу

На территории дома введен режим ЧС.
Тело 56-летнего мужчины обнаружено при разборе завалов жилого дома в Ангарске, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
По предварительной информации, взрыв газа случился на втором этаже. Пожара при этом не последовало. В результате пострадали два человека. Двое из них были госпитализированы — среди них 12-летняя девочка.
Из-за ЧП в доме выбило стекла. Самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, включая 12 несовершеннолетних. СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело. Ход инцидента также находится на контроле у региональной прокуратуры. Все подробности к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло в Ангарске 15 сентября 2025 года.
Обстоятельства ЧП на данный момент неизвестныФото: telegram-канал мэра Ангарского округа Сергея Петрова / t.me/SPetrovAngarsk/4403.
В Ангарске, в 12-м микрорайоне, по предварительным данным, в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Пожар после инцидента не возник, однако в результате взрыва были выбило стекла. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
«В городе Ангарске в 12 микрорайоне, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале управления.
По данным МЧС, на место выехали 16 сотрудников и 5 единиц техники. Сейчас ведется разбор конструкций. Точная причина ЧП и обстоятельства выясняются.
Пострадавшие и погибшие.
Взрывной волной в подъезде, где было ЧП, выбило стекла, возгорания не былоФото: telegram-канал МЧС Иркутской области / t.me/irk38mchs/9191.
В результате ЧП пострадали два человека. Отец вместе с 12-летней дочерью находились в квартире над эпицентром взрыва. Пострадавших увезли в больницу, где им была оказана необходимая помощь. Об этом рассказал мэр Ангарского округа Сергей Петров.
«Мужчина 40 лет доставлен в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки — ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь», — написал Петров в своем telegram-канале.
Глава Ангарского округа также добавил, что рано утром было проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС). С 08:00 по местному времени на территории дома введен режим ЧС.
По предварительным данным, в квартире, в которой произошел взрыв, жил мужчина с ограниченными возможностями здоровья. При разборе конструкций дома спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины, который, предположительно, и являлся тем самым собственником.
«Во время работ по разбору конструкций спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Он был найден без признаков жизни», — рассказали в МЧС по Иркутской области.
Что с остальными жителями дома.
После случившегося здание самостоятельно покинули 79 жильцов, среди которых находились 12 детей. На данный момент они и еще 22 взрослых находятся в пункте временного размещения на базе одной из местных школ. С пострадавшими на данный момент работает психолог.
Уголовное дело.
В связи с ЧП было возбуждено уголовное делоФото: telegram-канал прокуратуры Иркутской области / t.me/irkprocnews/8364.
На месте ЧП сейчас работают сотрудники СК и прокуратуры. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
«По данному факту следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — прим. URA.RU)», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СУ СКР по Иркутской области.
Региональная прокуратура также контролирует расследование уголовного дела. На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько. В ведомстве пообещали проверить все обстоятельства, а при необходимости принять меры прокурорского реагирования.