Скончался пострадавший от взрыва газа в Ангарске: подробности ЧП к этому часу

В Ангарске, в 12-м микрорайоне, по предварительным данным, в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Пожар после инцидента не возник, однако в результате взрыва были выбило стекла. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.