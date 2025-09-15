Десять квартир повреждено при взрыве бытового газа в Ангарске

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске, где было зарегистрировано 250 жителей, проведена эвакуация 79 человек. Взрывной волной было повреждено 10 квартир, разрушены межэтажные перекрытия и остекление. Для размещения пострадавших развернут пункт временного пребывания, где в настоящее время находятся 22 человека, включая 12 несовершеннолетних. Об этом сообщает губернатор Иркутской области.
«Поручил минздраву контролировать лечение и восстановление пострадавших, министерству соцразвития — организовать необходимую помощь», — пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По предварительным данным, в результате инцидента произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены дверные проемы и несущая стена здания. На месте работают оперативные службы и представители надзорных органов.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ангарск прибыли глава МЧС региона Вячеслав Федосеенко и вице-губернатор Роман Колесов. В 15:00 состоится выездное заседание комиссии по ЧС с участием руководителя областного СК Анатолия Ситникова и прокурора области Андрея Ханько. На заседании определят сроки проживания людей во временном пункте размещения, разработают меры социальной помощи и утвердят план дальнейших работ по ликвидации последствий ЧС.