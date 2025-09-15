Десять квартир повреждено при взрыве бытового газа в Ангарске

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске, где было зарегистрировано 250 жителей, проведена эвакуация 79 человек. Взрывной волной было повреждено 10 квартир, разрушены межэтажные перекрытия и остекление. Для размещения пострадавших развернут пункт временного пребывания, где в настоящее время находятся 22 человека, включая 12 несовершеннолетних. Об этом сообщает губернатор Иркутской области.