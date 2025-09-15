В Прикамье хулиганы получили реальные сроки

Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, умышленном повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, а также из хулиганских побуждений.
Двух местных жителей признали виновными в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц, из хулиганских побуждений, с применением оружия.
Суд установил, что фигуранты, будучи пьяны, вечером возле одного из домов вели себя агрессивно, кричали, нецензурно ругались, в ответ на замечания ударили женщину. Один из них нанес повреждения находившимся рядом машинам.
Суд приговорил жителя Республики Башкортостан к 6 годам в исправительной колонии общего режима. Одному из местных жителей назначено 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, другому — 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.