В Прикамье хулиганы получили реальные сроки

Суд приговорил жителя Республики Башкортостан к 6 годам в исправительной колонии общего режима. Одному из местных жителей назначено 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, другому — 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.