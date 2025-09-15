Появилось видео из квартиры, где взорвался газ в Ангарске

По информации главы региона, всего после взрыва газа в доме повреждены 10 квартир, пострадала внешняя стена здания. В пятиэтажке, где случилось ЧП, — сто квартир, в них прописаны 250 человек. В момент взрыва из здания эвакуировались 79 человек.