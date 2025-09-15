Ричмонд
Появилось видео из квартиры, где взорвался газ в Ангарске

Жилье уничтожено взрывом.

Появилось видео из квартиры, где произошел взрыв газа в Ангарске. Его опубликовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На кадрах видно, что жилье практически уничтожено взрывом — выбиты окна, обрушились перекрытия между этажами и балкон, мебель превратилась в груду обломков, на потолке трещины.

По информации главы региона, всего после взрыва газа в доме повреждены 10 квартир, пострадала внешняя стена здания. В пятиэтажке, где случилось ЧП, — сто квартир, в них прописаны 250 человек. В момент взрыва из здания эвакуировались 79 человек.

Один человек найден погибшим, это мужчина 56 лет. Двоих жильцов квартиры, расположенной над той, где был эпицентр взрыва, госпитализировали. Третий пострадавший — ребенок — в гопитализации не нуждается.

В Ангарске после инцидента введен режим ЧС. Жильцов пострадавшего дома временно разметили в местной школе. Дом отключили от воды и газа, подается только электричество.

Возбуждено уголовное дело.