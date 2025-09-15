В Ангарске после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

В Ангарске в 12 микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. Еще трое пострадали, двое из них госпитализированы.