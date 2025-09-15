В Ангарске после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

В Ангарске в 12 микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. Еще трое пострадали, двое из них госпитализированы.
В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом. Выбиты двери и окна, повреждено 10 квартир и внешняя стена. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 22 человека, включая 12 детей.
«С 08.00 15 сентября введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что определена организация, которая проведет осмотр поврежденных строительных конструкций. После осмотра будет приниматься решение об обрушении поврежденных конструкций, либо их укреплении.
В жилом доме на период проведения аварийно-спасательных работ отключено водоснабжение и газоснабжение, подается только электроснабжение. Администрация Ангарского городского округа организовала подвоз воды.
На месте работают оперативные службы, правоохранительные и надзорные органы. Глава региона в 15.00 (10.00 мск) проведет на месте ЧП выездное заседание.