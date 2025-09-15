При взрыве газа в жилом доме Ангарска погиб мужчина

«При разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, в результате ЧП пострадали еще три человека, среди них 12-летняя девочка. У нее были обнаружены ушибы и сотрясение мозга. Сейчас она лечится дома. Еще одного 40-летнего мужчину госпитализировали с переломом позвоночника.