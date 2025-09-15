Дело карателя Винницкого начнут сегодня рассматривать в Верховном суде

Винницкий — не первый каратель, который после окончания войны скрылся на Западе и не был при жизни привлечен к ответственности. В прошлом году были вынесены обвинительные приговоры карателям Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, в марте 2025-го — пособнику фашистов Семену Серафимовичу.