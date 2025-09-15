Ричмонд
Дело карателя Винницкого начнут сегодня рассматривать в Верховном суде

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Верховный суд Беларуси в понедельник, 15 сентября начинает рассматривать уголовное дело в отношении Осипа Винницкого, который в годы Великой Отечественной войны был командиром 1-й роты 118-го батальона охранной полиции, сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Sputnik.by

Расследование по Винницкому было выделено в отдельное производство из объемного уголовного дела о геноциде белорусского народа, которое расследует Генпрокуратура Беларуси.

Начало заседания по уголовному делу в отношении Винницкого назначено на 10:00.

сообщили в пресс-службе Верховного суда

Винницкий родился в 1915 году, умер в 1997-м, его будут судить посмертно по ст.127 «Геноцид» Уголовного кодекса.

Как ранее сообщал руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде Валерий Толкачев, Винницкий обвиняется в умышленном лишении жизни более 400 человек, из которых более 140 — дети.

Как следует из материалов дела, Винницкий командовал ротой, которая входила в 118-й полицейский батальон, проводивший во время оккупации БССР карательные операции на территории Минской, Витебской и Гродненской областей. Как следует из уголовного дела, Винницкий принимал участие в сожжении белорусской деревни Хатынь.

Винницкий — не первый каратель, который после окончания войны скрылся на Западе и не был при жизни привлечен к ответственности. В прошлом году были вынесены обвинительные приговоры карателям Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, в марте 2025-го — пособнику фашистов Семену Серафимовичу.