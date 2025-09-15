Балтийский флот провел учения по отражению атак БЭК в рамках ССУ «Запад-2025»

Учения «Запад-2025» начались 12 сентября и проходят совместно с вооруженными силами Беларуси на фоне усиления военной активности в регионе. В ответ на эти учения Польша закрыла все пограничные переходы с Беларусью и стянула к границе около 40 тысяч военных. В ходе маневров российские и белорусские военные отрабатывают защиту объектов инфраструктуры, взаимодействие различных видов войск и применение новейших видов вооружения.