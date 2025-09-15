Балтийский флот провел учения по отражению атак БЭК в рамках ССУ «Запад-2025»

В Балтийске проходят учения в рамках ССУ «Запад-2025».
На Балтийской военно-морской базе прошли учения по отражению атак безэкипажных катеров противника в рамках стратегических учений «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота Минобороны РФ. В маневрах приняли участие более 10 кораблей и катеров, а также свыше 500 военнослужащих.
«В Балтийской военно-морской базе с экипажами кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров и личным составом подразделений охраны и обороны Балтийского флота проведено учение по отражению атак безэкипажных катеров (БЭК) противника», — говорится в сообщении МО РФ. По данным ведомства, мероприятия прошли в рамках учений «Запад-2025».
Согласно сценарию, к пункту базирования приближались морские дроны условного противника. После чего их должен был обнаружить и уничтожить личный состав флота. Кроме того, военнослужащие также подавали сигнал «Тревога», после чего радиотехнические подразделения применяли средства РЭБ. В ходе практической части учения экипаж провел стрельбу по надводным целям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Учения «Запад-2025» начались 12 сентября и проходят совместно с вооруженными силами Беларуси на фоне усиления военной активности в регионе. В ответ на эти учения Польша закрыла все пограничные переходы с Беларусью и стянула к границе около 40 тысяч военных. В ходе маневров российские и белорусские военные отрабатывают защиту объектов инфраструктуры, взаимодействие различных видов войск и применение новейших видов вооружения.