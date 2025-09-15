Тело погибшего из-за взрыва газа нашли под завалами в Ангарске

В городе Ангарске Иркутской области, где взорвался бытовой газ, был обнаружен погибший. Об этом сообщает региональное МЧС.
Согласно сообщению ведомства, при разборе конструкций спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Babr Mash уточняет, что речь идет о владельце квартиры на втором этаже, где взорвался газ — маломобильном мужчине с особенностями здоровья.
Пострадали также два человека из квартиры сверху — мужчину госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника, а у 12-летней девочки диагностировали сотрясение и ушибы мягких тканей лица.