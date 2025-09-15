Неожиданно найдены останки пропавшего шесть лет назад мужчины-геймера

Прохожий обнаружил человеческие останки вблизи водохранилища Шуйн-онн в Великобритании. Согласно данным Daily Mail, останки принадлежат Джордану Морею, пропавшему без вести шесть лет назад.
33-летний мужчина ушел из дома 2 августа 2019 года и не вернулся. Беспокойство родных вызвало отсутствие любых контактов — при проверке его квартиры они обнаружили незапертую дверь, работающую игровую консоль и мобильный телефон. При этом отсутствовали налобный фонарик, рюкзак и пара кроссовок.
Активные поиски Морея не приносили результатов на протяжении шести лет. В 2022 году мать пропавшего сравнила попытки найти сына с поиском иголки в стоге сена. Поисковым группам не удалось обнаружить ни одной зацепки, указывающей на местонахождение мужчины.
В конце августа 2025 года случайный прохожий обнаружил останки неподалеку от водохранилища и немедленно сообщил в полицию. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат Джордану Морею. Обстоятельства его гибели устанавливаются.
