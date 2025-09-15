Площадь пожара в поселке Орджоникидзе в Крыму увеличилась до 80 гектаров

Площадь лесного пожара в крымском поселке Орджоникидзе возросла до 80 гектаров. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в МЧС России.
Огонь ликвидируют около 400 специалистов и 90 единиц техники. В операции участвуют пожарные МЧС России, «Крым-спас», специалисты лесоохотничьего хозяйства, добровольная пожарная команда и волонтеры.
Труднодоступная местность, ветер и жаркая погода осложняют задачу.
— Огнеборцы используют высокопроходимую технику для прокладывания рукавных линий, ранцевые огнетушители, — добавили в Telegram-канале ведомства.
9 августа этого года туристические тропы на горе Ай-Петри в Республике Крым были закрыты в связи с ландшафтным пожаром, который произошел на открытой территории природного заповедника в Ялте.