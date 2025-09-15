Ричмонд
В Самарской области из горящего дома эвакуировали 35 человек

В Тольятти огонь охватил коридор квартиры на ул. Советской.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Тольятти произошел серьезный пожар в одной из квартир по улице Советской. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области эвакуировали 35 человек, среди которых было 11 детей.

— Огонь охватил коридор жилой квартиры на шестом этаже в многоэтажке. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 20:45. На место оперативно прибыли пожарные. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — отметили в сообщении.

Пожар тушили 36 специалистов и 8 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Ликвидацию возгорания объявили в 22:23. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельство происшествия.