В Самарской области из горящего дома эвакуировали 35 человек

В Тольятти произошел серьезный пожар в одной из квартир по улице Советской. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области эвакуировали 35 человек, среди которых было 11 детей.
— Огонь охватил коридор жилой квартиры на шестом этаже в многоэтажке. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 20:45. На место оперативно прибыли пожарные. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — отметили в сообщении.
Пожар тушили 36 специалистов и 8 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Ликвидацию возгорания объявили в 22:23. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельство происшествия.