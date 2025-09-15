В США раскрыли, как Трамп собирается унизить Европу

По его словам, американский лидер уверен в том, что мнение Европы по этому вопросу учитывать не стоит. Такая позиция, по его мнению, может привести к еще большему разладу между Брюсселем и Вашингтоном. Миршаймер подчеркнул, что если страны ЕС откажутся выполнять требования Трампа, они рискуют оказаться вне процесса принятия решений в сфере международной политики. Эксперт также напомнил, что ранее Брюссель уже отказался вводить пошлины против Индии и Китая по настоянию США.