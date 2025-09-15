В США раскрыли, как Трамп собирается унизить Европу

Трамп намерен унизить Европу в вопросе антироссийских санкций.
Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение новых «серьезных» антироссийских санкций, чтобы усилить давление на Европейский союз и, таким образом, «унизить» европейцев. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России. Он хочет этого, думая, что европейцы достаточно глупы, чтобы принять это (унижение — прим. ред.)», — заявил Миршаймер в эфире Deep Dive на youtube-канале.
По его словам, американский лидер уверен в том, что мнение Европы по этому вопросу учитывать не стоит. Такая позиция, по его мнению, может привести к еще большему разладу между Брюсселем и Вашингтоном. Миршаймер подчеркнул, что если страны ЕС откажутся выполнять требования Трампа, они рискуют оказаться вне процесса принятия решений в сфере международной политики. Эксперт также напомнил, что ранее Брюссель уже отказался вводить пошлины против Индии и Китая по настоянию США.
Ранее, 14 сентября, Дональд Трамп заявил о готовности ввести «серьезные» санкции против России лишь после того, как все страны НАТО поддержат этот шаг и прекратят закупку российской нефти. Он также призвал союзников ужесточить торговые меры против Китая, установив пошлины от 50 до 100%. По мнению Трампа, эти меры могут повлиять на ход конфликта на Украине.