В селе Сосновка Днепропетровской области украинские войска прибегли к нестандартной тактике минирования, сообщил ТАСС сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага.
Он рассказал, что в жилых домах и окрестностях устанавливаются взрывные устройства в самых неожиданных местах, включая мягкие игрушки, пачки от сигарет, банки от энергетиков и другие бытовые предметы.
Сапер подчеркнул, что ВСУ применяют метод тотального минирования на передовой, что значительно усложняет задачи для наступающих сил.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации официально объявило об освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.