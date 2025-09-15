Ричмонд
Мошенники увели у пермячки более 3,4 миллиона рублей

56-летней жительнице Перми на мобильный позвонил мужчина и сообщил о необходимости замены электрических счетчиков и их опломбирования, а затем попросил назвать код из смс-сообщения.

Пермячка продиктовала цифры — и получила уведомление, что произведен вход в ее аккаунт на «Госуслугах». Женщина еще не успела опомниться, как ей позвонила девушка, назвавшаяся сотрудницей Росфинмониторинга, и сказала, что в аккаунте потерпевшей совершены неправомерные действия.

Затем жительнице Перми пришлось беседовать по видеосвязи в мессенджере со «следователем ФСБ». Из этого разговора она узнала, что ее деньги якобы были переведены в украинский благотворительный фонд и от ее имени оформлена доверенность на уроженца г. Чернигова.

Потом с пермячкой связался еще один мужчина. Этот рассказал, что деньги женщины находятся в банке в «подвешенном состоянии», поэтому нужно срочно их обналичить и положить на национальный расчетный депозитарий. Выполняя инструкции звонившего, потерпевшая перевела более 3,4 миллиона рублей. Через десять дней она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется следствие, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.