Мошенники увели у пермячки более 3,4 миллиона рублей

Потом с пермячкой связался еще один мужчина. Этот рассказал, что деньги женщины находятся в банке в «подвешенном состоянии», поэтому нужно срочно их обналичить и положить на национальный расчетный депозитарий. Выполняя инструкции звонившего, потерпевшая перевела более 3,4 миллиона рублей. Через десять дней она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.