В Ташкенте автобус и маршрутка частично провалились под землю: соцсети обсуждают ЧП

Vaib.uz (Узбекистан. 15 сентября). В соцсетях распространяются кадры из Ташкента, на которых видно, как автобус и маршрутка частично провалились под землю. Инцидент, по словам пользователей, произошёл в Мирзо-Улугбекском районе, на улице Гульсанам.

Источник: Vaib.Uz

На видео заметно, что участок дороги был ранее раскопан, а затем засыпан — об этом свидетельствуют следы траншеи. Судя по всему, подрядчик, проводивший здесь работы, мог нарушить строительные нормы и не уплотнил почву должным образом. В результате под тяжестью общественного транспорта грунт просел.

Официальных комментариев по ситуации пока нет — ни хокимият района, ни управление безопасности дорожного движения не выступили с разъяснениями.

Жители же в очередной раз поднимают вопрос о контроле качества строительных и ремонтных работ, которые зачастую превращаются в источник новых проблем вместо решения старых.

Теперь остаётся ждать официальной реакции и проверки подрядчиков, которые допустили такую опасную халатность.