В Ташкенте автобус и маршрутка частично провалились под землю: соцсети обсуждают ЧП

На видео заметно, что участок дороги был ранее раскопан, а затем засыпан — об этом свидетельствуют следы траншеи. Судя по всему, подрядчик, проводивший здесь работы, мог нарушить строительные нормы и не уплотнил почву должным образом. В результате под тяжестью общественного транспорта грунт просел.