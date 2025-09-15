В Ташкенте автобус и маршрутка частично провалились под землю: соцсети обсуждают ЧП

На видео заметно, что участок дороги был ранее раскопан, а затем засыпан — об этом свидетельствуют следы траншеи. Судя по всему, подрядчик, проводивший здесь работы, мог нарушить строительные нормы и не уплотнил почву должным образом. В результате под тяжестью общественного транспорта грунт просел.
Официальных комментариев по ситуации пока нет — ни хокимият района, ни управление безопасности дорожного движения не выступили с разъяснениями.
Жители же в очередной раз поднимают вопрос о контроле качества строительных и ремонтных работ, которые зачастую превращаются в источник новых проблем вместо решения старых.
Теперь остаётся ждать официальной реакции и проверки подрядчиков, которые допустили такую опасную халатность.