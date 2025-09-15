Крупный пожар произошел в торговом павильоне в Иркутске

Крупный пожар площадью 2200 квадратных метров произошел в торговом павильоне в Иркутске. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, загорелась крыша здания. По предварительной информации, пострадавших нет.
В ликвидации возгорания принимают участие более 40 специалистов и 12 единиц техники. Наращиваются силы и средства, передает Telegram-канал МЧС.
Ранее возгорание произошло в подмосковном поселке Некрасовском. Изначально сообщалось о том, что огонь распространился на 500 квадратных метров. Однако позднее площадь пожара достигла 15 тысяч «квадратов». Рядом со складом расположен конный клуб, территория которого достигает 100 гектаров. Сотрудники комплекса сообщили, что увели людей и лошадей подальше от огня, поэтому им ничего не угрожает.