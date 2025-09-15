Крупный пожар тушат в Иркутске

В Иркутске сегодня утром, 15 сентября, произошел крупный пожар, охвативший кровлю здания, где расположены торговые павильоны. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2 200 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.