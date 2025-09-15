Крупный пожар тушат в Иркутске

В Иркутске сегодня утром, 15 сентября, произошел крупный пожар, охвативший кровлю здания, где расположены торговые павильоны. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2 200 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— На месте происшествия задействованы более 40 специалистов МЧС России и 12 единиц техники, — рассказывают спасатели. Инспекторы продолжают наращивать силы и средства для эффективного тушения пожара.
Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится под контролем, и ведется работа по предотвращению распространения огня на соседние здания.
Свидетели происшествия сообщают о высоком столбе дыма, поднимающемся над горящим ангаром.