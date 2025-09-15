В Иркутске горит крыша здания с торговыми павильонами

Ранее в Иркутской области уже происходили крупные пожары на промышленных объектах — так, в Усолье-Сибирском в цеху фанерного комбината огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению огня были привлечены более 30 пожарных и 11 единиц техники.