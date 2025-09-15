В Иркутске горит крыша здания с торговыми павильонами

К тушению пожара привлечены 40 спасателей и 12 единиц техники (архивное фото).
В Иркутске произошел крупный пожар на крыше здания с торговыми павильонами на улице Карла Маркса. В МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составляет 2 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Горит кровля здания, где расположены торговые павильоны. Огонь охватил 2 200 квадратов. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в telegram-канале ведомства. В МЧС уточнили, что для тушения привлекли более 40 специалистов и 12 единиц техники.
Ранее в Иркутской области уже происходили крупные пожары на промышленных объектах — так, в Усолье-Сибирском в цеху фанерного комбината огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению огня были привлечены более 30 пожарных и 11 единиц техники.