В Крыму площадь лесного пожара за ночь увеличилась до 80 гектаров

Жара и ветер мешают тушить лесной пожар у крымского посёлка Орджоникидзе. Видео © Telegram / МЧС России.
К тушению привлечены более 400 специалистов и 91 единица техники, в том числе силы «Крым-спаса», лесоохотничьего хозяйства, добровольцы и волонтёры. Огонь пытаются сдержать с помощью минерализованных полос, рукавных линий и ранцевых огнетушителей. Сложные погодные условия — жара, ветер и труднодоступный рельеф — осложняют работу пожарных.
Ранее Life.ru писал, что в начале сентября в Крыму произошёл масштабный ландшафтный пожар в Симферопольском районе. Тогда в огне оказалось около 150 гектаров сухой травы и кустарников. Для борьбы с пламенем спасатели использовали авиацию.