В Крыму площадь лесного пожара за ночь увеличилась до 80 гектаров

Ранее Life.ru писал, что в начале сентября в Крыму произошёл масштабный ландшафтный пожар в Симферопольском районе. Тогда в огне оказалось около 150 гектаров сухой травы и кустарников. Для борьбы с пламенем спасатели использовали авиацию.