Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму площадь лесного пожара за ночь увеличилась до 80 гектаров

В Крыму продолжается борьба с крупным лесным пожаром в районе посёлка Орджоникидзе. За ночь площадь возгорания выросла до 80 гектаров, сообщили в МЧС России.

Источник: Life.ru

Жара и ветер мешают тушить лесной пожар у крымского посёлка Орджоникидзе. Видео © Telegram / МЧС России.

К тушению привлечены более 400 специалистов и 91 единица техники, в том числе силы «Крым-спаса», лесоохотничьего хозяйства, добровольцы и волонтёры. Огонь пытаются сдержать с помощью минерализованных полос, рукавных линий и ранцевых огнетушителей. Сложные погодные условия — жара, ветер и труднодоступный рельеф — осложняют работу пожарных.

Ранее Life.ru писал, что в начале сентября в Крыму произошёл масштабный ландшафтный пожар в Симферопольском районе. Тогда в огне оказалось около 150 гектаров сухой травы и кустарников. Для борьбы с пламенем спасатели использовали авиацию.