Более 40 тысяч пользователей Starlink сообщили о сбоях в работе системы

По данным сервиса, наибольшее количество жалоб на сбои Starlink поступило из ЛНР и Курской области. 60% пользователей сообщили о перебоях с интернетом, 39% — о полном отсутствии связи, еще 1% — о проблемах с подключением. Помимо США, неполадки отмечаются на Украине, Италии, Польше и других странах. На официальном сайте Starlink подтвердили наличие технических сбоев.