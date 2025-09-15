Жителей дома в Ангарске, где взорвался газ, разместили в школе

Жителей многоквартирного дома в Ангарске, в котором произошел взрыв бытового газа, разместили в школе № 4. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Из-за ЧП в школе отменили занятия. Сообщение в классном чате увидели не все — многих учеников развернули на пороге образовательного учреждения, отмечается в публикации.
Взрыв в жилом доме прогремел ночью 15 сентября. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. По предварительным данным, хлопок произошел на первом этаже, выбив окна в квартире, но возгорания не последовало. Самостоятельно эвакуироваться из дома смогли 79 жильцов, среди них 12 детей.
25 июля в Саратове на улице Блинова прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате часть подъезда с 10-го по 1-й этаж обрушилась. Предварительной причиной взрыва и последующего обрушения строения назвали детонацию бытового газа. В общей сложности погибли семь человек, в том числе один ребенок. Что могло привести к взрыву — в материале «Вечерней Москвы».