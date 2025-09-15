Жителей дома в Ангарске, где взорвался газ, разместили в школе

25 июля в Саратове на улице Блинова прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате часть подъезда с 10-го по 1-й этаж обрушилась. Предварительной причиной взрыва и последующего обрушения строения назвали детонацию бытового газа. В общей сложности погибли семь человек, в том числе один ребенок. Что могло привести к взрыву — в материале «Вечерней Москвы».