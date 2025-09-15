Ричмонд
Появились подробности крупного пожара в торговом рынке в Иркутске

Огонь охватил площадь в 2,2 тысячи кв.метров.

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области

В МЧС сообщили подробности возгорания на территории Мельниковского рынка в Иркутске сегодня, 15 сентября. Пожар охарактеризовали как крупный, огонь охватил площадь в 2,2 тысячи кв.метров, передает ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, горит кровля здания, в котором находятся торговые павильоны. Предварительно, никто не пострадал.

В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 12 единиц техники. Наращиваются силы и средства.

Добавим, что корр. ИА IrkutskMedia находится на месте происшествия. Фото и видео пожара на территории торгового рынка смотрите в тг-канале редакции (18+).

Также напомним, что сегодня утром в Ангарске произошел взрыв газа в одном из жилых домов в 12-м микрорайоне. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.