Появились подробности крупного пожара в торговом рынке в Иркутске

В МЧС сообщили подробности возгорания на территории Мельниковского рынка в Иркутске сегодня, 15 сентября. Пожар охарактеризовали как крупный, огонь охватил площадь в 2,2 тысячи кв.метров, передает ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, горит кровля здания, в котором находятся торговые павильоны. Предварительно, никто не пострадал.
В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 12 единиц техники. Наращиваются силы и средства.
Добавим, что корр. ИА IrkutskMedia находится на месте происшествия. Фото и видео пожара на территории торгового рынка смотрите в тг-канале редакции (18+).
Также напомним, что сегодня утром в Ангарске произошел взрыв газа в одном из жилых домов в 12-м микрорайоне. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.