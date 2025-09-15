Ричмонд
Под Феодосией тушат пожар площадью 80 гектаров

В Орджоникидзе в Крыму тушат пожар площадью 80 гектаров.

Источник: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В понедельник, 15 сентября, в Орджоникидзе тушат пожар, его площадь составляет 80 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Пожар начался в 19.32. На открытой территории загорелась сухая растительность. На место прибыли пожарные.

«Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер и сложно-пересеченная местность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порывы ветра достигают 20 м/с. Сообщалось, что площадь пожара составляла шесть гектаров. Однако за ночь она увеличилась до 80 гектаров. На месте происшествия работают более 400 человек и 91 единица техники.