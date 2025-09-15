В Тахиаташе пьяные работники нефтебазы решили украсть топливо и «погорели» на сигнализации

Правда, толковый план на пьяную голову разработать они так и не смогли. Мужчины проникли на территорию нефтебазы около 22:30, но забыли о главном — отключить сигнализацию.
Когда на объект прибыла оперативная группа, злоумышленники уже успели набрать в пластиковые канистры в общей сложности 220 литров дизельного топлива. Их задержали прямо у ворот, предназначенных для въезда вагонов, когда они в нетрезвом состоянии пытались вывезти награбленное.
Автомобиль, принадлежавший одному из них, был отправлен на штрафстоянку. Более того, водителя ждёт дополнительное наказание: он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, за что сотрудники дорожно-патрульной службы оформили административные протоколы.
По данному факту проводится расследование, а работникам нефтебазы теперь грозит ответственность не только за пьяную езду, но и за кражу.