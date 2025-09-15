Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тахиаташе пьяные работники нефтебазы решили украсть топливо и «погорели» на сигнализации

Vaib.uz (Узбекистан. 15 сентября). На что только не пойдешь, находясь в пьяном состоянии. Одни звонят бывшим, другие ищут, с кем бы поговорить, а три работника нефтебазы в Тахиаташе, изрядно приняв на грудь, решили озолотиться за счет кражи топлива… со своего же предприятия. Об этой истории рассказала ведомственная газета МВД «На посту».

Источник: Vaib.Uz

Правда, толковый план на пьяную голову разработать они так и не смогли. Мужчины проникли на территорию нефтебазы около 22:30, но забыли о главном — отключить сигнализацию.

Когда на объект прибыла оперативная группа, злоумышленники уже успели набрать в пластиковые канистры в общей сложности 220 литров дизельного топлива. Их задержали прямо у ворот, предназначенных для въезда вагонов, когда они в нетрезвом состоянии пытались вывезти награбленное.

Автомобиль, принадлежавший одному из них, был отправлен на штрафстоянку. Более того, водителя ждёт дополнительное наказание: он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, за что сотрудники дорожно-патрульной службы оформили административные протоколы.

По данному факту проводится расследование, а работникам нефтебазы теперь грозит ответственность не только за пьяную езду, но и за кражу.