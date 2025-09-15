В Самаре полицейского отправили за решетку за «алковзятку»

Водитель снял с карточки деньги в банке и отдал их инспекторам. А позже было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Одному из сотрудников ДПС, Смирнову, суд Советского района Самары недавно вынес приговор по п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ и приговорил к семи годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года, с лишением спецзвания «лейтенант полиции», с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. На днях облсуд пересмотрел приговор, нашел недочеты и передал дело на новое рассмотрение. Пока обвиняемый остается под стражей.