Мэр Петров: В Ангарске введен режим ЧС после взрыва бытового газа в пятиэтажке

В Ангарске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске после взрыва бытового газа в пятиэтажке введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

«Проведено экстренное заседание комиссии по ЧС. С 08:00 (03:00 мск) введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время проводится обследование конструкций подъезда», — отмечается в публикации.

Градоначальник добавил, когда специалисты исключат возможность обрушения конструкций, начнутся аварийно-спасательные работы, включая поиск жильца пострадавшей квартиры.

Напомним, в 03:30 (22:30 мск 14 сентября) в 12-м микрорайоне в квартире на втором этаже дома 12 произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, в квартире находился человек с особенностями здоровья.

В результате взрыва пострадали два человека. Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. 12-летняя девочка получила ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга, ей также оказана медицинская помощь.