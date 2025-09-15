Режим ЧС ввели в Ангарске после взрыва газа в многоэтажном доме

«Сегодня в 03:30 (22:30 мск 14 сентября. — Прим. Life.ru) в 12-м микрорайоне в квартире на втором этаже дома 12 произошёл взрыв бытового газа. По предварительной информации, в квартире находился человек с особенностями здоровья», — написал Петров.