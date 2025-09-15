Экс-сотрудника правоохранительных органов экстрадировали из Турции

Покровительство в игорном бизнесе.
Как сообщает Генпрокуратура, в 2015—2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из госорганов ВКО, систематически получал взятки за покровительство нелегальной деятельности в сфере игорного бизнеса.
После совершения преступлений фигурант скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск. В течение семи лет он находился за пределами Казахстана, избегая правосудия.
Задержание в Турции
В январе 2024 года подозреваемого задержали в Измире, Турецкой Республике. Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры, интерпола Министерства внутренних дел и министерства иностранных дел Казахстана, мужчину экстрадировали на родину для привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время подозреваемого поместили в следственный изолятор.
За инкриминируемые преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества. Отметим, что другие участники преступной группы уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
Генеральная прокуратура Казахстана продолжает активную работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом за коррупционные и экономические преступления.