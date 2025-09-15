Ричмонд
Режим ЧС введен в Ангарске после взрыва газа

В Ангарске было проведено экстренное заседание комиссии по ЧС, и утром после взрыва бытового газа в многоквартирном доме был введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

— По завершению экспертизы, когда специалисты исключат возможность обрушения конструкций, начнутся аварийно-спасательные работы, включая поиск жильца пострадавшей квартиры, — говорится в сообщении Петрова.

Также чиновник уточнил, что жители подъезда были эвакуированы, и 22 человека (в том числе и 12 детей) находятся в пункте временного размещения в школе № 4. С пострадавшими работают психологи.

Напомним, что в результате взрыва газа в Ангарске один человек погиб — это маломобильный мужчина, который и проживал в квартире, где взорвался газ; пострадали двое его соседей.