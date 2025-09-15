Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном Урале микроавтобус с пассажирами скатился под мост и опрокинулся

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Ашинском районе ранним утром 15 сентября случилось смертельное ДТП. Авария произошла на 1561-м километре трассы М-5, там как раз идет реконструкция дороги.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, пьяный 30-летний бесправник сел за руль микроавтобуса Hyundai. С ним ехали семь пассажиров.

Возле моста водитель съехал в кювет. Микроавтобус скатился по склону под мост и перевернулся.

На месте погибли два человека. Еще четверо остались живы, но получили серьезные травмы. Сейчас они в больнице. Двоим пассажирам удалось отделаться легкими ушибами и ссадинами.