На Южном Урале микроавтобус с пассажирами скатился под мост и опрокинулся

В Ашинском районе ранним утром 15 сентября случилось смертельное ДТП. Авария произошла на 1561-м километре трассы М-5, там как раз идет реконструкция дороги.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, пьяный 30-летний бесправник сел за руль микроавтобуса Hyundai. С ним ехали семь пассажиров.
Возле моста водитель съехал в кювет. Микроавтобус скатился по склону под мост и перевернулся.
На месте погибли два человека. Еще четверо остались живы, но получили серьезные травмы. Сейчас они в больнице. Двоим пассажирам удалось отделаться легкими ушибами и ссадинами.