В Башкирии рассказали, как определят дату включения отопления

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства Башкирии к холодам должна завершиться до 30 сентября. Как сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова, на данный момент регион подготовлен к зиме на 92%.
На эти цели было выделено 4,2 миллиарда рублей. В рамках работ в жилых домах отремонтировали и установили более 7 тысяч единиц различного оборудования. Почти в 469 многоквартирных домах восстановили герметичность труб, используя для этого современные изолированные материалы.
Кроме того, в 1,6 тысячах зданий поменяли входные двери, остеклили окна и загерметизировали швы. Специалисты также проверили состояние вентиляции и дымоходов в 13,7 тысячах строений.
Как напомнили в ведомстве, отопительный сезон традиционно начинается после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд не поднимается выше +8 градусов. Первыми тепло подают в социальные объекты: школы, детсады и больницы. Затем прогревают жилые дома, и уже в последнюю очередь — промышленные предприятия. Окончательное решение по срокам остается за местными властями.
В прошлом году дома Башкирии начали отапливать с 4 октября.
