В Башкирии рассказали, как определят дату включения отопления

Как напомнили в ведомстве, отопительный сезон традиционно начинается после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд не поднимается выше +8 градусов. Первыми тепло подают в социальные объекты: школы, детсады и больницы. Затем прогревают жилые дома, и уже в последнюю очередь — промышленные предприятия. Окончательное решение по срокам остается за местными властями.