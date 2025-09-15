Сибиряк погиб во время взрыва газа в Ангарске

В результате взрыва газа в многоквартирном доме Ангарска пострадали три человека и один погиб. Двое пострадавших госпитализированы, еще один — ребенок 2012 года рождения не нуждается в госпитализации. Об этом сообщают власти Иркутской области.
— Всего в доме 100 квартир, прописано 250 человек. На момент происшествия из дома эвакуировались 79 человек, — рассказывают власти Приангарья. Для них развернут пункт временного размещения, где уже находятся 22 человека, в том числе 12 детей.
В результате хлопка произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. Все двери и остекление выбиты, повреждены 10 квартир и внешняя стена дома. Специалисты определили организацию, которая проведет осмотр поврежденных строительных конструкций и примет решение об их укреплении или демонтаже.
С целью обеспечения безопасности жителей дома, на время проведения аварийно-спасательных работ отключены холодное и горячее водоснабжение, а также газоснабжение. Электроснабжение подается. Администрация Ангарского городского округа организовала подвоз воды для пострадавших.
С 08:00 15 сентября введен режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работают все оперативные службы, правоохранительные и надзорные органы.
В 15:00 на месте происшествия ожидается прибытие губернатора Иркутской области, который проведет выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Будут приняты решения по социальной поддержке пострадавших и разработан план дополнительных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Министерство здравоохранения Иркутской области поручено контролировать лечение и восстановление пострадавших, а министерство социального развития — организовать необходимую помощь.