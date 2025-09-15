В Ангарске введен режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

ЧП случилось сегодня ночью. Пострадали еще три человека, двое из них госпитализированы. В поврежденном доме 100 квартир, прописано 250 человек. Для жильцов дома развернут пункт временного размещения. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Ханько. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).