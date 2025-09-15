В Германии раскрыли, почему Мерц ненавидит Россию

«Он говорит так, словно у него есть личные причины быть против России. Всегда подчеркивает, какая Россия “плохая”. Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно», — отметил Нимайер в беседе с РИА Новости.