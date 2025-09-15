Пенсионер из Приморья отдал мошенникам 372 тысячи рублей за несуществующий экскаватор

Напомним, в Уссурийске перед судом предстанут две женщины, которых обвиняют в интернет-мошенничестве. По версии следствия, с сентября 2023 года по апрель 2024 года они входили в состав организованной группы, занимавшейся хищением денег у граждан при помощи поддельных объявлений в интернете.