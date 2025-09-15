Пенсионер из Приморья отдал мошенникам 372 тысячи рублей за несуществующий экскаватор

Житель Надеждинского района стал жертвой интернет-мошенников и лишился 372 тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Приморью, 69-летний мужчина решил приобрести мини-экскаватор и нашёл в интернете сайт, предлагающий спецтехнику по привлекательным ценам под вывеской «Товарный Центр: Надёжный партнёр в выборе техники для ваших задач», сообщает ИА PrimaMedia.
Оставив заявку на сайте, пожилой мужчина вскоре получил сообщение в одном из популярных мессенджеров от неизвестного, представившегося менеджером компании. В ходе общения тот предоставил фотографии оборудования, отвечал на вопросы, пообещал скидку 20% и бесплатную доставку. Убедившись в добросовестности собеседника, пенсионер перевёл сначала часть, а затем — оставшиеся средства, общей суммой 372 тысячи рублей.
После перечисления денег «менеджер» перестал выходить на связь, а сайт компании вскоре оказался недоступен. Осознав, что его обманули, мужчина обратился за помощью в полицию.
В настоящее время расследованием инцидента занимается Следственный отдел ОМВД России по Надеждинскому району. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Проводится комплекс оперативных и розыскных мероприятий для установления личности (или лиц), причастных к преступлению.
Напомним, в Уссурийске перед судом предстанут две женщины, которых обвиняют в интернет-мошенничестве. По версии следствия, с сентября 2023 года по апрель 2024 года они входили в состав организованной группы, занимавшейся хищением денег у граждан при помощи поддельных объявлений в интернете.