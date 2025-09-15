Мать пропавшего в Босфоре пловца надеется на расширение поисков

Российский пловец и кандидат в мастера спорта, Николай Свечников, участвовал 24 августа в ежегодном межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле. По словам участников, он некоторое время плыл вместе с ними, затем свернул с маршрута и исчез из поля зрения. После этого он не финишировал, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Жена пропавшего пловца, Антонина, уже обратилась к адвокату с просьбой подать иск против организаторов заплыва. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила создать специальную группу полицейских для поиска Свечникова. Запрошены и анализируются записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов, расположенных вдоль маршрута заплыва.