Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать пропавшего в Босфоре пловца надеется на расширение поисков

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, выражает надежду на расширение поисков в акватории Мраморного моря. Галина совместно с турецким адвокатом Альпереном Чакмаком пытается добиться расширения поисков за пределы Босфора.

Поиски официально ведутся только в Босфорском проливе.

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, выражает надежду на расширение поисков в акватории Мраморного моря. Галина совместно с турецким адвокатом Альпереном Чакмаком пытается добиться расширения поисков за пределы Босфора.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕХотел переплыть Босфор и пропал: как сотни человек разыскивают пловца Свечникова на земле и в воде.

Семья Свечникова активно участвует в поисковой операции. «Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море», — рассказала Свечникова РИА Новости. По ее словам, на карте этого региона есть как обитаемые, так и необитаемые острова, и существует вероятность, что Николай мог оказаться на одном из них. Женщина сообщила, что поиски официально ведутся только в Босфорском проливе. Несмотря на обещания турецких властей и представителей организаторов заплыва, расширение поисковой операции пока не реализовано.

Семья надеется, что с помощью адвоката удастся добиться более масштабных мероприятий по розыску. Они пытались подать заявление в международный розыск, однако эта попытка не увенчалась успехом. В качестве альтернативы рассматривается возможность обращения в Красный Крест.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТренер и рекордсмен: кто такой Николай Свечников, пропавший при попытке переплыть Босфор.

Российский пловец и кандидат в мастера спорта, Николай Свечников, участвовал 24 августа в ежегодном межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле. По словам участников, он некоторое время плыл вместе с ними, затем свернул с маршрута и исчез из поля зрения. После этого он не финишировал, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Жена пропавшего пловца, Антонина, уже обратилась к адвокату с просьбой подать иск против организаторов заплыва. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила создать специальную группу полицейских для поиска Свечникова. Запрошены и анализируются записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов, расположенных вдоль маршрута заплыва.