Чуть промахнулись: Украинские военные случайно отравили сами себя на поле боя

Солдаты ВСУ пострадали от собственного отравляющего боеприпаса. Об этом бывший украинский военнослужащий, а теперь боец добровольческого отряда имени Александра Матросова.

Источник: Life.ru

«Сам хотел скинуть, и их же позиция траванулась. Газ с отравляющим веществом. Несколько человек тогда отравились», — сказал он РИА «Новости».

Всё произошло во время подготовки атаки на российских военных. Боеприпас должен был быть сброшен с беспилотника, однако из-за технической неисправности он упал прямо на позиции ВСУ. В результате несколько человек получили поражения от газа, включая ожоги лёгких. Такие ситуации, подчеркнул бывший солдат, происходили в украинской армии не впервые — обычно из-за того, что не выдерживало крепление заряда.

Ранее сообщалось, что число украинской техники на приграничных территориях Белгородской и Курской областей заметно сократилось. Противник пытался наносить удары тремя эшелонами, однако российские военные уничтожили множество машин, включая САУ «Акация», шведскую бронетехнику CV90, а также иностранные БМП и БТР M113.