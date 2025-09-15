Чуть промахнулись: Украинские военные случайно отравили сами себя на поле боя

Всё произошло во время подготовки атаки на российских военных. Боеприпас должен был быть сброшен с беспилотника, однако из-за технической неисправности он упал прямо на позиции ВСУ. В результате несколько человек получили поражения от газа, включая ожоги лёгких. Такие ситуации, подчеркнул бывший солдат, происходили в украинской армии не впервые — обычно из-за того, что не выдерживало крепление заряда.