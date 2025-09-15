Экс-гендиректор «Титановой долины» не смог освободиться из колонии

Бывший генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов подал в суд Екатеринбурга ходатайство о замене наказания на более мягкое. Однако против этого выступила прокуратура. Об этом ЕАН сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
«Чкаловский суд Екатеринбурга с участием Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство Кызласова. Прокурор возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, указав, что осужденным не выплачен штраф, назначенный по приговору суда, допущены нарушения в период отбывания наказания. В то же время администрация ИК, где Кызласов отбывает срок, высказала согласие на его ходатайство. Суд согласился с прокурором и отказал осужденному», — сообщила Марина Канатова.
Артемий Кызласов и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны в момент получения взятки 17 февраля 2020 года в кафе в бизнес-центре «Высоцкий». Шилиманов выступал при передаче денег в роли посредника.
Деньги им передал предприниматель Дмитрий Панов за приемку проекта сетей теплоснабжения на территории особой экономической зоны «Титановая долина» и допуск ко второму этапу работ. Договорились о взятке 13 млн рублей. При передаче первой части — 2,5 млн рублей — обоих задержали: на встречу Панов пришел вместе с оперативниками ФСБ.
В июле 2021 года в Октябрьском суде Екатеринбурга огласили приговор: Кызласов был приговорен к 10 годам колонии, Шилиманов получил 8 лет, обоим назначен срок в колонии строгого режима. Кроме того, каждый из осужденных обязан выплатить штраф 13 млн рублей. По состоянию на день рассмотрения ходатайства неотбытая Кызласовым часть наказания составила 4 года 11 месяцев 14 дней.