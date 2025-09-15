Экс-гендиректор «Титановой долины» не смог освободиться из колонии

«Чкаловский суд Екатеринбурга с участием Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство Кызласова. Прокурор возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, указав, что осужденным не выплачен штраф, назначенный по приговору суда, допущены нарушения в период отбывания наказания. В то же время администрация ИК, где Кызласов отбывает срок, высказала согласие на его ходатайство. Суд согласился с прокурором и отказал осужденному», — сообщила Марина Канатова.