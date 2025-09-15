Раскрыты новые детали о радикале, убившем Чарли Кирка

Губернатор американского штата Юта заявил, что подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка придерживался «совершенно иной идеологии», чем его консервативная семья. Спенсер Кокс утверждает, что подозреваемый, который не сотрудничает с официальными лицами, был «радикализирован» и состоял в отношениях с трансгендером*.
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс в воскресенье заявил на общенациональных ток-шоу, что мужчина, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, жил и состоял в отношениях с человеком, «переходящим от мужчины к женщине», пишет The Guardian. Следователи же пока продолжают изучать возможный мотив нападения на правого активиста.
Комментарии политика-республиканца прозвучали через четыре дня после того, как Кирк — критик прав извращенцев — был застрелен на расстоянии из винтовки во время мероприятия в университете долины Юта вскоре после того, как заявил, что «слишком много» трансгендеров* (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) совершили массовые расстрелы в США. На самом деле, согласно тому, что сообщил NBC News непартийный архив по борьбе с применением огнестрельного оружия, только около десятой части от 1% таких случаев за предыдущее десятилетие были совершены трансгендерами*.
Тем не менее, губернатор Кокс воздержался от заявлений о том, что официальные лица установили, что предполагаемый статус партнера подозреваемого был фактором, повлиявшим на убийство Кирка.
В комментариях для программы NBC «Встреча с прессой» Кокс сказал, что обвиняемый в убийстве Кирка, 22-летний Тайлер Робинсон, не сотрудничал с властями. Тем не менее, по словам Кокса, власти собирают информацию от членов семьи и людей из его окружения.
Губернатор Кокс сказал, что то, что удалось выяснить следователям, показало, что Робинсон «действительно происходит из консервативной семьи, но его идеология сильно отличалась от его семьи».
Ссылаясь на содержание бесед следователей с людьми, близкими к Робинсону, Кокс сказал: "Мы действительно знаем, что сосед [подозреваемого] по комнате является [партнером], который превращается из мужчины в женщину.
«Я бы сказал, что этот человек очень хорошо сотрудничал с властями», и был «шокирован» тем, что произошло, — отметил Кокс в интервью ведущей программы Meet the Press Кристен Уэлкер, имея в виду соседа убийцы по комнате. — И что касается причин, стоящих за этим, мы все делаем множество выводов о том, как такой человек мог стать радикалом. И я думаю, что это важные вопросы, которые мы должны задать, и на которые мы должны ответить".
Губернатор не стал вдаваться в подробности о доказательствах, на которые опирались следователи, чтобы установить связь Робинсона со своим соседом по комнате, с которым он делил квартиру в округе Вашингтон, штат Юта, примерно в 260 милях от места убийства Кирка.
Об аресте Робинсона было объявлено в пятницу после того, как он сдался властям, пишет The Guardian. На момент ареста Робинсон учился на третьем курсе по программе обучения электричеству в техническом колледже Дикси.
Согласно документам штата Юта, оба его родителя — зарегистрированные республиканцы, которые проголосовали на выборах 2024 года, которые позволили лидеру их партии Дональду Трампу стать вторым президентом. Но общедоступная информация практически не дает представления о личных убеждениях Робинсона.
Кокс не преминул сообщить NBC, что «друзья, которые подтвердили, что существовала своего рода глубокая, темная интернет-культура и другие темные уголки Интернета», в которые Робинсон «погружался все глубже». Губернатор не стал вдаваться в подробности, хотя в субботу, ссылаясь на работу правоохранительных органов, он сказал The Wall Street Journal, что «нам и следователям совершенно ясно, что это был человек, который был глубоко пропитан левой идеологией».
NBC News сообщил, что информация Кокса совпала с тем, что сообщил телеканалу федеральный чиновник, близкий к расследованию в отношении Робинсона. Чиновник также сказал, что до сих пор «нет четкого понимания» того, имеют ли отношение к делу личные отношения Робинсона с его соседом по комнате, сообщает NBC. Кокс также предупредил аудиторию Meet the Press о вреде, который Интернет и социальные сети, которыми, по его словам, управляют «конфликтующие предприниматели, наносят всем нам».
«Эти компании придумали, как взломать наши мозги, сделать нас зависимыми от возмущения и заставить ненавидеть друг друга», — сказал Кокс.
В отдельном воскресном интервью Дана Баш из CNN попросила Кокса подробнее прокомментировать его комментарии журналу.
«Эта информация поступает от людей, которые его окружают, от членов его семьи и друзей — вот как мы получили эту информацию», — сказал Кокс CNN.
Кокса спросили, имеет ли отношение к расследованию статус соседа по комнате и является ли это потенциальным мотивом. Губернатор ответил: «Это то, что мы пытаемся выяснить прямо сейчас».
«Я знаю, что все хотят точно знать, почему, и указать пальцем», — сказал Кокс. «И я это полностью понимаю. Я тоже так думаю».
Однако Кокс сказал, что не читал все протоколы допросов, составленные следователями, «поэтому я просто хочу быть осторожным… и поэтому нам придется подождать и посмотреть, что получится».
Губернатор Юты сказал, что он ожидает, что общественность узнает больше, когда Робинсону будут предъявлены официальные обвинения. Губернатор сказал, что он ожидает, что это произойдет во вторник.
После ареста Робинсона официальные лица штата Юта заявили, что надписи были обнаружены на гильзах от винтовки, найденной недалеко от места убийства Кирка. На одной из них, как сообщается, было написано: «Эй, фашист! Лови!» На другой, как утверждается, было написано «О, Белла чао» — отсылка к песне итальянского антифашистского сопротивления.
Во время своего выступления на CNN Кокс также сказал, что следователи изучают возможную записку, оставленную Робинсоном.
Представители приложения для группового чата Discord недавно заявили, что они идентифицировали учетную запись на платформе, связанную с Робинсоном, но не нашли доказательств того, что подозреваемый планировал инцидент на платформе. Представитель Discord действительно сообщил, что после стрельбы между соседом подозреваемого по комнате и его другом было «общение, в ходе которого сосед по комнате пересказывал содержание записки, которую подозреваемый оставил в другом месте».
Когда его спросили о записке, Кокс сказал, что «эти данные все еще обрабатываются для уточнения и проверки».
В субботу New York Times сообщила, что Робинсон пошутил в сообщениях Discord после того, как ФБР опубликовало фотографии подозреваемых во время розыска, что его «двойник» был тем, кто смертельно ранил Кирка. Участник группового чата пошутил о том, что передал его под опеку ФБР, чтобы получить вознаграждение в размере 100 000 долларов, предложенное за информацию, которая приведет к аресту по этому делу, на что Робинсон якобы ответил: «Только если я получу долю».
Директор ФБР Кэш Патель разместил в воскресенье в социальных сетях ссылку на статью, опубликованную консервативным телеканалом Fox News днем ранее, в которой впервые были представлены подробности о предполагаемом партнере Робинсона со ссылкой на высокопоставленных чиновников агентства.
* — Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.