Какие преступления в Крыму совершают чаще всего

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю — треть — занимают преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.

Источник: РИА "Новости"

«В структуре общей преступности в Крыму продолжают лидировать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сказала Якубова.

По ее словам, доля таких преступлений, связанных с производством, хранением и распространением наркотических веществ, составляет ⅓.

В целом доля раскрытых преступлений в структуре общей преступности в Крыму составляет 66,5%, отметила гостья эфира.

Также подполковник полиции сообщила, что число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%.

Ранее в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили о задержании 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить в Симферополе почти килограмм синтетических наркотиков, в республиканской прокуратуре рассказали, как в Керчи попался закладчик с четырьмя килограммами «синтетики», а в Севастополе на семь лет осудили местного жителя за попытку сбыть 10 килограммов амфетамина.