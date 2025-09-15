Какие преступления в Крыму совершают чаще всего

Ранее в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили о задержании 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить в Симферополе почти килограмм синтетических наркотиков, в республиканской прокуратуре рассказали, как в Керчи попался закладчик с четырьмя килограммами «синтетики», а в Севастополе на семь лет осудили местного жителя за попытку сбыть 10 килограммов амфетамина.