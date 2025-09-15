Какие преступления в Крыму совершают чаще всего

«В структуре общей преступности в Крыму продолжают лидировать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сказала Якубова.
По ее словам, доля таких преступлений, связанных с производством, хранением и распространением наркотических веществ, составляет ⅓.
В целом доля раскрытых преступлений в структуре общей преступности в Крыму составляет 66,5%, отметила гостья эфира.
Также подполковник полиции сообщила, что число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%.
