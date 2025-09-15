Три человека пострадали в ДТП возле Режа

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» 2004 года рождения при обгоне допустил столкновение с автомобилем УАЗ, водитель которого поворачивал налево.
В результате аварии пострадали: пассажир «Тойоты» 2006 года рождения, водитель 1978 года рождения и пассажир 1981 года рождения УАЗ. Все они доставлены в больницу Режа.
За рулем «Тойоты» был житель Екатеринбурга. Его стаж вождения составляет 2 года. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 7 раз. В момент ДТП был трезв.
«Госавтоинспекция настоятельно призывает автомобилистов выбирать безопасную скорость движения, с учетом дорожных и погодных условий, а также отказаться от необдуманных маневров, рискованных обгонов и выездов на встречную полосу», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что 14 сентября в Краснотурьинске в дорожной аварии пострадал 87-летний пешеход.
Пенсионера на пешеходном переходе сбил автомобиль «Мицубиси», которым управлял местный житель 1976 года рождения. В результате ДТП пешехода с травмой руки доставили в больницу.