Стало известно, в каких городах Башкирии чаще всего травятся алкоголем

За первые восемь месяцев 2025 года в Башкирии стало меньше случаев отравления спиртным. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас этот показатель равен 17,2 случая на каждые 100 тысяч жителей. Для сравнения, за тот же период прошлого года цифра была выше — 18,5.