Стало известно, в каких городах Башкирии чаще всего травятся алкоголем

За первые восемь месяцев 2025 года в Башкирии стало меньше случаев отравления спиртным. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас этот показатель равен 17,2 случая на каждые 100 тысяч жителей. Для сравнения, за тот же период прошлого года цифра была выше — 18,5.
В надзорном ведомстве также перечислили территории республики, где проблема стоит наиболее остро. На первом месте по количеству пострадавших оказалась Уфа, где зарегистрировано 288 таких инцидентов. Также в число лидеров вошли Белорецк (64 случая) и Стерлитамак (46). В этот же перечень попали Октябрьский (36), Белорецкий район (23), Дюртюли (17), Белебей (19), Татышлинский (17) и Дюртюлинский (14) районы.
Изучение обстоятельств отравлений показало, что почти половина (49,6%) из них произошли из-за воздействия этанола. При этом специалисты обращают внимание на большую долю (44,3%) инцидентов, вызванных употреблением «неустановленного спирта».
