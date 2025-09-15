Мужчина зарезал своего оппонента в ходе ссоры на западе Москвы. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, на улице Большая Филевская между мужчинами произошла ссора, во время которой 31-летний мужчина ударил своего оппонента ножом в шею.
Пострадавший скончался на месте, подозреваемый признал вину при задержании.
— Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за совершение убийства, — передает Telegram-канал прокуратуры.
До этого суд в Подмосковье вынес вердикт жительнице Люберец, которая до смерти забила своего бывшего сожителя. В совершении преступления также участвовал ее знакомый. Убив мужчину, женщина скрылась. За это злодеяние ей назначили шесть лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.