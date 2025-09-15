Мужчина зарезал своего оппонента в ходе ссоры на западе Москвы

До этого суд в Подмосковье вынес вердикт жительнице Люберец, которая до смерти забила своего бывшего сожителя. В совершении преступления также участвовал ее знакомый. Убив мужчину, женщина скрылась. За это злодеяние ей назначили шесть лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.