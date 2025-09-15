Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске выясняют причины крупного пожара

Огонь охватил кровлю здания в районе Мельниковского рынка в Свердловском округе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Свердловского района города Иркутска взяла на контроль расследование обстоятельств крупного пожара, который произошел 15 сентября 2025 года. Огонь охватил кровлю здания в районе Мельниковского рынка в Свердловском округе. Об этом КП-Иркутск рассказывают в прокуратуре Приангарья.

На данный момент сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают выяснять причины и условия возгорания, а также оценивают размер причиненного ущерба. Прокуратура Свердловского района взяла на себя контроль за ходом и результатами процессуальной проверки, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость расследования.

Особое внимание уделяется соблюдению норм пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.