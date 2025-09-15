Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии соприкосновения

В понедельник командующий украинскими силами беспилотных летательных аппаратов Роберт Бровди сообщил, что спутниковый интернет Starlink перестал функционировать вдоль всей линии соприкосновения.
15 сентября сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе Starlink по всему миру. Количество обращений на сайт составило около 50 тысяч.
«Starlink снова не работает», — написал Бровди в своём Telegram-канале.
Starlink — это спутниковая сеть, обеспечивающая широкополосный доступ в интернет в любой точке мира.