В Приморье за неделю погибли трое работников

Три трагедии на рабочих местах произошли за последнюю неделю в Приморье — информация об этом поступила в Федерацию профсоюзов региона, сообщает ИА PrimaMedia.
В Уссурийске на территории локомотиворемонтного завода АО «Желдореммаш» был обнаружен без признаков жизни 50-летний обрубщик. Также 50-летний водитель компании «Орион Техно» погиб в результате дорожной аварии, случившейся во время исполнения служебных обязанностей.
Еще одна трагедия произошла в организации «Межрегиональная кейтеринговая компания»: 58-летний заведующий производством внезапно потерял сознание на работе и скончался.
В настоящее время профсоюзы Приморья совместно с соответствующими службами ведут расследование всех инцидентов.