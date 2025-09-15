Ричмонд
В Приморье за неделю погибли трое работников

Представители профсоюзов Приморья принимают участие в расследовании происшествий.

Источник: PrimaMedia.ru

Три трагедии на рабочих местах произошли за последнюю неделю в Приморье — информация об этом поступила в Федерацию профсоюзов региона, сообщает ИА PrimaMedia.

В Уссурийске на территории локомотиворемонтного завода АО «Желдореммаш» был обнаружен без признаков жизни 50-летний обрубщик. Также 50-летний водитель компании «Орион Техно» погиб в результате дорожной аварии, случившейся во время исполнения служебных обязанностей.

Еще одна трагедия произошла в организации «Межрегиональная кейтеринговая компания»: 58-летний заведующий производством внезапно потерял сознание на работе и скончался.

В настоящее время профсоюзы Приморья совместно с соответствующими службами ведут расследование всех инцидентов.