В парке на западе Москвы обнаружили труп

В воскресенье при входе в парк на Большой Филевской улице в Москве было обнаружено тело мужчины, сообщают в СКР по Москве. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство).

Стало известно, что на теле мужчины нашли колото-резаное ранение. Место происшествия было осмотрено правоохранительными органами, также допросили и свидетелей ЧП.

В итоге в деле появился подозреваемый, которого оперативно задержали, а также предъявили обвинение. Тот сознался в убийстве, говорится в сообщении СК.

В ближайшее время убийцу из парка намерены заключить под стражу.